Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи о переходе в «Феррари»

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о продолжении карьеры в Формуле-1.
«Естественно, что, когда ты находишься на стадии переговоров о контракте, возникают различного рода спекуляции. В конечном счёте, пока вы не услышите что-то конкретное из моих уст, всё остаётся как есть.
Откуда возникли слухи про «Феррари»? Весьма вероятно, кому-то из журналистов стало скучно из-за отмены гонки в Имоле, и он решил про это написать.
Как я говорил ранее, мои менеджеры сейчас активно ведут переговоры с Тото [Тото Вольфом – руководителем «Мерседеса». – Прим. «Чемпионата»]. Мы уже почти договорились о новом контракте.
На самом деле, очень хорошо, что мои менеджеры сейчас этим занимаются, а не я. Когда мне приходилось самому вести переговоры, это было напряжённо и немного отвлекало, а сейчас я могу полностью сосредоточиться на гонках», – приводит слова Хэмилтона портал RaceFans.
Напомним, ранее возможность перехода Хэмилтона в итальянскую команду в краткосрочной перспективе опроверг руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр.
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