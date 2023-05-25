Леклер рассказал, что он думает о возможном переходе Хэмилтона в «Феррари»

Пилот «Феррари», монегаск Шарль Леклер отреагировал на слухи о потенциальном переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду.
«Формула-1 – место для лучших. Хэмилтон – быстрый пилот, а мы всегда хотим бороться с сильнейшими гонщиками.
В то же время нельзя сказать, что Карлос [Карлос Сайнс-младший – нынешний напарник Леклера по «Феррари». – Прим. «Чемпионата»] не быстрый. Напротив, он фантастически быстрый пилот. Думаю, надо рассматривать этот вопрос с той стороны, что я не являюсь человеком, который принимает решения.
Если я скажу «да» на приход Хэмилтона в команду, то, мне кажется, это будет заголовком для всех газет. Льюис – невероятный пилот, который достиг очень многого в спорте.
Любой из пелотона хотел бы видеть его своим напарником, все бы очень многому у него научились. Но, опять же, мне нравится наша нынешняя команда – у меня отличные взаимоотношения с Карлосом», – приводит слова Леклера портал RacingNews365.
Напомним, ранее потенциальный переход Хэмилтона в «Феррари» опровергли руководитель итальянской команды Фредерик Вассёр и сам Льюис.
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