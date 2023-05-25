«Некоторые решения нельзя назвать идеальными». Льюис Хэмилтон высказался о «Мерседесе»

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что по-прежнему счастлив в нынешней команде и настроен выступать в ней и впредь.
«Мы по-прежнему команда, побеждавшая в чемпионате — просто сейчас в нашем распоряжении не совсем та машина, а за последние два года были приняты некоторые решения, которые нельзя назвать идеальными. В настоящий момент мы работаем над этим и тратим всю энергию на преодоление этой ситуации», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
- 25 мая 2023
-
18:28
-
17:43
-
17:21
-
16:34
-
16:21
-
16:03
-
15:52
-
15:09
-
13:54
-
13:28
-
12:26
-
12:20
-
12:01
-
11:00
-
10:59
-
09:37
- 24 мая 2023
-
23:58
-
23:05
-
21:38
-
20:31
-
19:15
-
17:21
-
17:05
-
16:33
-
15:50
-
15:06
-
14:45
-
14:24
-
13:57
-
13:20
-
13:07
-
12:44
-
12:20
-
12:12
-
11:23