«Некоторые решения нельзя назвать идеальными». Льюис Хэмилтон высказался о «Мерседесе»

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что по-прежнему счастлив в нынешней команде и настроен выступать в ней и впредь.

«Мы по-прежнему команда, побеждавшая в чемпионате — просто сейчас в нашем распоряжении не совсем та машина, а за последние два года были приняты некоторые решения, которые нельзя назвать идеальными. В настоящий момент мы работаем над этим и тратим всю энергию на преодоление этой ситуации», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.

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