Появились первые фото обновлённого болида «Мерседеса» в собранном виде

Появились свежие фотографии обновлённого автомобиля команды Формулы-1 «Мерседес». Снимками у себя в социальных сетях поделился журналист Кристиан Менат. На фото хорошо видны обновлённые боковые понтоны болида. Кроме того, обновление включает в себя новое днище и переднюю подвеску.
Фото: https://twitter.com/MSM_Christian
Фото: https://twitter.com/MSM_Christian
Фото: https://twitter.com/MSM_Christian
Фото: https://twitter.com/MSM_Christian
Напомним, немецкая команда подготовила новинки ещё к Гран-при Эмилии-Романьи, который был отменён из-за наводнения. В гоночном коллективе решили не откладывать их и привезли в Монако, где состоится следующий этап Формулы-1.
В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После пяти Гран-при на счету немецкой команды 96 очков. Лидером является «Ред Булл», в активе которого 224 балла. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 очка).
Гран-при Монако состоится с 26 по 28 мая.
Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе:
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