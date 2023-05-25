Ферстаппен отреагировал на слухи о намерении «Феррари» дать Хэмилтону контракт на $ 50 млн

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи, согласно которым «Феррари» готова предложить гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону контракт на $ 50 млн.
«Я не играю на ставках, мне это неинтересно! Это его решение, верно? Я думаю, он чувствует себя по-настоящему счастливым в «Мерседесе». Они многое выиграли вместе. Возможно, такие слухи хороши [для Льюиса], потому что таким образом «Мерседес» может оказаться вынужден заплатить больше», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.
Нынешнее соглашение британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года. Ранее Хэмилтон говорил, что хотел бы остаться в «Мерседесе», и стороны работают над новым контрактом.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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