«Просто кликбейт!» Сайнс раскритиковал журналистов, заявивших, будто у него тяжёлая травма

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что чувствует себя хорошо в преддверии Гран-при Монако, а появившиеся в социальных сетях сообщения, будто он получил тяжёлую травму ноги в ходе традиционного благотворительного футбольного матча в Монако абсолютно необоснованны.

«Даже не знаю, может, просто кто-то попытался получить немного хайпа. Просто бессмысленно создавать заголовок, если для этого нет никакой основы. Многие и вправду пытаются опубликовать какие-то новости, чтобы получить дополнительные просмотры и просто кликбейт, сделав прогноз на то, что случится в воскресенье, при этом не обладая нужной информацией», — приводит слова Сайнса RaceFans.

Гран-при Монако пройдёт с 26 по 28 мая.

Легендарные Гран-при Монако Формулы-1: