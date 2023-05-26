«Просто кликбейт!» Сайнс раскритиковал журналистов, заявивших, будто у него тяжёлая травма
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что чувствует себя хорошо в преддверии Гран-при Монако, а появившиеся в социальных сетях сообщения, будто он получил тяжёлую травму ноги в ходе традиционного благотворительного футбольного матча в Монако абсолютно необоснованны.
«Даже не знаю, может, просто кто-то попытался получить немного хайпа. Просто бессмысленно создавать заголовок, если для этого нет никакой основы. Многие и вправду пытаются опубликовать какие-то новости, чтобы получить дополнительные просмотры и просто кликбейт, сделав прогноз на то, что случится в воскресенье, при этом не обладая нужной информацией», — приводит слова Сайнса RaceFans.
Гран-при Монако пройдёт с 26 по 28 мая.
Легендарные Гран-при Монако Формулы-1:
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