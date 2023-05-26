Сайнс отреагировал на слухи, будто Хэмилтон может заменить его в «Феррари»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал слухи, согласно которым «Скудерия» готова предложить гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону контракт на $ 50 млн. Согласно некоторым сообщениям, в случае прихода Хэмилтона «Феррари» рассчитывает сохранить Шарля Леклера, а не Сайнса.
«Я знаю, что в это время года всегда начинают появляться такого рода слухи. Так уж сложилось. Полторы недели назад меня отправляли в «Ауди», неделю назад Шарль должен был гоняться за «Мерседес». Теперь Льюис переходит в «Феррари». В это время года подобные сообщения появляются постоянно. Я достаточно долго в Формуле-1, более восьми лет, так что меня это не удивляет», — приводит слова Сайнса RaceFans.
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