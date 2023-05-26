Крак предположил, останется ли Алонсо с «Астон Мартин» в 2026 году после прихода «Хонды»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказал мнение, что пилот Фернандо Алонсо продолжит выступать за команду в 2026 году, когда «Астон Мартин» начнёт сотрудничество с «Хондой». Напомним, когда Фернандо был гонщиком «Макларена», то жёстко критиковал работу двигателей «Хонды», один раз даже сравнив их мотор по характеристикам с двигателем серии GP2.

«Нет никаких оснований полагать, что Фернандо не будет с нами в 2026 году. Я не вижу ни одной причины, по которой этого не случится. Фернандо не участвовал в переговорах с «Хондой», но был в курсе событий. Нам важно было знать, что он думает по этому поводу, мы хотели узнать его мнение, потому что он является ключевым членом нашей команды – так же, как и Лэнс Стролл. У нас сложились очень хорошие отношения, где учитывается мнение каждого», — приводит слова Крака Racingnews365.

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