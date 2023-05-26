В «Хаасе» на примере двух команд Ф-1 объяснили, почему не стремятся к заводскому статусу

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что команда не будет стремиться приобрести статус заводской команды в 2026 году, отметив, что это не главное условие для успеха в Формуле-1.

«Я бы не сказал, что нам это нужно. Следует понять, где вы хотите быть через 5–10 лет. Полагаю, что в данный момент мы все слишком много думаем о том, что будет в 2026 году. Как мне кажется, какие-то решения будут найдены, ведь не все команды смогут позволить себе заводской статус. В 2026 году точно будет шесть производителей двигателей, поэтому четыре команды должны будут брать клиентские моторы. Мы будем одной из таких команд, а дальше нужно будет смотреть, куда движется Формула-1.

Не хочу, чтобы меня поняли неправильно, но производители силовых агрегатов приходят и уходят, а команды остаются. Я просто приведу один пример: какой двигатель сейчас у «Астон Мартин»? «Мерседеса». Где сейчас «Астон Мартин?» Впереди «Мерседеса». Так почему кто-то считает, что в будущем это изменится? Мы всегда должны оставаться реалистами. Всегда есть шансы, что клиентская команда будет выступать лучше», — приводит слова Штайнера Racer.

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