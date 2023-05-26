Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Cайнс — лучший на первой практике Гран-при Монако, Албон разбил машину в конце тренировки

Cайнс — лучший на первой практике Гран-при Монако, Албон разбил машину в конце тренировки
Аудио-версия:
Комментарии

На городской трассе Монте-Карло завершилась первая тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам показал гонщик итальянской команды «Феррари» Карлос Сайнс. Второе место занял Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Пилот «Уильямса» Александер Албон врезался в отбойник в первом повороте уже в конце свободной сессии, разбив машину.

Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.13,372.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,338.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,663.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,666.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,721.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,095.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,213.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,281.
10. Александер Албон («Уильямс») +1,294.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,346.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,353.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,448.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,494.
15. Джордж Расселл («Мерседес») +1,694.
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,711.
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,820.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,185.
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,312.
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,413.

Формула-1 2023. Этап 7, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 1
26 мая 2023, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:13.372
2
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.338
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.663
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023