Cайнс — лучший на первой практике Гран-при Монако, Албон разбил машину в конце тренировки

На городской трассе Монте-Карло завершилась первая тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам показал гонщик итальянской команды «Феррари» Карлос Сайнс. Второе место занял Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Пилот «Уильямса» Александер Албон врезался в отбойник в первом повороте уже в конце свободной сессии, разбив машину.
Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка:
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.13,372.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,338.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,663.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,666.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,721.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,095.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,213.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,281.
10. Александер Албон («Уильямс») +1,294.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,346.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,353.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,448.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,494.
15. Джордж Расселл («Мерседес») +1,694.
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,711.
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,820.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,185.
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,312.
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,413.
- 26 мая 2023
-
15:40
-
15:33
-
14:17
-
13:20
-
13:20
-
12:12
-
11:22
-
11:00
-
10:48
-
10:21
-
09:33
-
00:31
- 25 мая 2023
-
23:49
-
23:14
-
22:09
-
21:12
-
20:13
-
19:13
-
18:28
-
17:43
-
17:21
-
16:34
-
16:21
-
16:03
-
15:52
-
15:09
-
13:54
-
13:28
-
12:26
-
12:20
-
12:01
-
11:00
-
10:59
-
09:37
- 24 мая 2023
-
23:58