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Хэмилтон прокомментировал обновления «Мерседеса», рассказав о существенных изменениях

Хэмилтон прокомментировал обновления «Мерседеса», рассказав о существенных изменениях
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями от обновлений болида, которые команда подготовила к Гран-при Монако.

«Будет трудно оценить, как работают наши обновления на такого рода трассе. Но я надеюсь, что они приблизят нас к лидерам.

Совсем не обязательно, что мы будем бороться за победу. Однако я надеюсь, что это будет больше, чем просто битва.

В прошлом году нам не удавалось решить проблемы, которые у нас были. Сейчас всё по-другому: у команды появилась «северная звезда», потому что мы точно знаем, в каком направлении нам двигаться, и мы работаем над этим.

Мы проделали невероятный объём работы, я благодарен команде за это. Я чувствовал себя просто потрясающе, когда сел за руль и почувствовал все эти существенные изменения. Надеюсь, они оправдают себя и мы приблизимся к ребятам впереди», – приводит слова Хэмилтона портал RaceFans.

Напомним, к Гран-при Монако, который состоится в ближайшие выходные, «Мерседес» привёз обновлённый болид с традиционными боковыми понтонами.

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