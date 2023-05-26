Вторая тренировка Формулы-1 в Монако прервана из-за аварии Сайнса
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший врезался в стену во время второй тренировки Гран-при Монако, сломав правую подвеску. Гонщикам показан красный флаг.
В первой практике Сайнс смог показать лучшее время, оторвавшись от испанца Фернандо Алонсо («Астон Мартин») на 0,388 секунды. В конце первой сессии в аварию попал Александр Албон из «Уильямса», который врезался в отбойник в первом повороте и разбил машину.
Промежуточные итоги второй сессии:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари»)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин)
5. Ландо Норрис («Макларен»)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран-при Монако.
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