Вторая тренировка Формулы-1 в Монако прервана из-за аварии Сайнса

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший врезался в стену во время второй тренировки Гран-при Монако, сломав правую подвеску. Гонщикам показан красный флаг.

В первой практике Сайнс смог показать лучшее время, оторвавшись от испанца Фернандо Алонсо («Астон Мартин») на 0,388 секунды. В конце первой сессии в аварию попал Александр Албон из «Уильямса», который врезался в отбойник в первом повороте и разбил машину.

Промежуточные итоги второй сессии:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари»)

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран-при Монако.