Ферстаппен — лучший на второй практике Гран-при Монако. Леклер — второй, Норрис — пятый

Завершилась вторая тренировка Гран-при Монако Формулы-1 на городской трассе в Монте-Карло. Лучшее время по её итогам показал лидер чемпионата Макс Ферстаппен, местный гонщик Шарль Леклер занял второе место, третьим стал испанец Карлос Сайнс, разбивший машину в конце сессии.

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:12.462

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,065

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,107

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,220

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,444

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,498

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,529

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,588

9. Пьер Гасли («Альпин») +0,627

10. Эстебан Окон («Альпин») +0,700

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,723

12. Джордж Расселл («Мерседес») +0,729

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,892

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,995

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,058

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,179

17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,201

18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,211

19. Александер Албон («Уильямс») +1,755

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,776