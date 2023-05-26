Ферстаппен — лучший на второй практике Гран-при Монако. Леклер — второй, Норрис — пятый

Завершилась вторая тренировка Гран-при Монако Формулы-1 на городской трассе в Монте-Карло. Лучшее время по её итогам показал лидер чемпионата Макс Ферстаппен, местный гонщик Шарль Леклер занял второе место, третьим стал испанец Карлос Сайнс, разбивший машину в конце сессии.
Формула-1. Гран-при Монако. Вторая тренировка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:12.462
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,065
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,107
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,220
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,444
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,498
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,529
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,588
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,627
10. Эстебан Окон («Альпин») +0,700
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,723
12. Джордж Расселл («Мерседес») +0,729
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,892
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,995
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,058
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,179
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,201
18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,211
19. Александер Албон («Уильямс») +1,755
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,776
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