«Я скучал». Феттель прибыл на Гран-при Монако

Бывший пилот «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель приехал на этап Гран-при Монако.

«Я уже сильно соскучился по Формуле-1 из-за того, что больше не гоняюсь, поэтому я здесь. Меня пригласил Стефано (Стефано Доменикали – руководитель Формулы-1. – Прим. «Чемпионата»).

Я очень хорошо себя чувствую сейчас. Мне доставляет огромное удовольствие время, проведённое с семьёй, но оно пролетает незаметно. В любом случае хорошо меньше летать и быть в командировках», – приводит слова Феттеля Bild.

Напомним, Феттель завершил карьеру в Формуле-1 в 2022 году. Свой последний сезон он закончил на 12-м месте в личном зачёте, выступая за «Астон Мартин». Себастьян четыре раза становился чемпионом мира Формулы-1 в составе «Ред Булл».