Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от управления обновлённым «Мерседесом»

Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от управления обновлённым болидом во время первых двух практик Гран-при Монако.

«Это был потрясающий день. Я наслаждался управлением болида.

Хотел бы выразить свою благодарность всем тем, кто трудился на нашей фабрике и потратил много времени, чтобы сконструировать эту машину. Я очень рад, что сегодня мы показали её на трассе и получили много данных.

Монако – не место, чтобы тестировать обновления, но, в общем и целом, машина проявила себя хорошо.

Жаль, что мы не смогли показать того результата, на который рассчитывали. Но мы совершенно точно почувствовали улучшения.

Сейчас нам нужно продолжать сокращать отставание, чтобы посмотреть, сможем ли мы ещё мы выжать сок из машины», – приводит слова Хэмилтона портал RacingNews365.

Напомним, в первой практике Хэмилтон показал третье время, во второй – шестое.