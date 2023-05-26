Тото Вольф рассказал, когда Мик Шумахер сможет вернуться в Формулу-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о перспективах немца Мика Шумахера вернуться в Формулу-1 в качестве основного пилота.
«Это очень сложная ситуация, потому что сейчас в Формуле-1 нет мест, мы закрыты. Я бы хотел, чтобы Мик получил место боевого пилота, он заслуживает этого.
Однако до 2025 года это вряд ли получится сделать, мест нет даже на сезон-2024. Нам нужно ждать и смотреть, как будет развиваться «Уильямс».
Стоит быть осторожными и не поддерживать Мика слишком сильно. Иначе найдутся недоброжелатели и попытаются усложнить нам задачу, вылезут из своих нор», – приводит слова Вольфа портал Motorsport-Total.
Считается, что «Уильямс» – базовая команда «Мерседеса». Например, многие пилоты академии немецкой команды претендуют на место в «Уильямсе».
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона-2022. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в личном зачёте, набрав 12 очков.
- 26 мая 2023
-
20:47
-
20:26
-
20:06
-
19:49
-
19:15
-
18:51
-
18:45
-
18:31
-
18:13
-
17:53
-
17:25
-
17:01
-
16:33
-
15:40
-
15:33
-
14:17
-
13:20
-
13:20
-
12:12
-
11:22
-
11:00
-
10:48
-
10:21
-
09:33
-
00:31
- 25 мая 2023
-
23:49
-
23:14
-
22:09
-
21:12
-
20:13
-
19:13
-
18:28
-
17:43
-
17:21
-
16:34