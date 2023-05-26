Тото Вольф рассказал, когда Мик Шумахер сможет вернуться в Формулу-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о перспективах немца Мика Шумахера вернуться в Формулу-1 в качестве основного пилота.

«Это очень сложная ситуация, потому что сейчас в Формуле-1 нет мест, мы закрыты. Я бы хотел, чтобы Мик получил место боевого пилота, он заслуживает этого.

Однако до 2025 года это вряд ли получится сделать, мест нет даже на сезон-2024. Нам нужно ждать и смотреть, как будет развиваться «Уильямс».

Стоит быть осторожными и не поддерживать Мика слишком сильно. Иначе найдутся недоброжелатели и попытаются усложнить нам задачу, вылезут из своих нор», – приводит слова Вольфа портал Motorsport-Total.

Считается, что «Уильямс» – базовая команда «Мерседеса». Например, многие пилоты академии немецкой команды претендуют на место в «Уильямсе».

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона-2022. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в личном зачёте, набрав 12 очков.