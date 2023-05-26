Перес ответил, беспокоит ли его сильное отставание от Ферстаппена в Монако

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями от первых двух практик Гран-при Монако.

«Это был не лучший день с точки зрения темпа болида. Думаю, первая тренировка была чуть успешнее второй.

После изменений, которые мы привнесли в машину, нам есть что проанализировать перед завтрашней квалификацией. Мы с командой сядем и обсудим все детали, потому что в Монако важна каждая миллисекунда. В целом у нас нет больших проблем, только мелочи, поэтому я не сильно волнуюсь.

Квалификация будет настоящим вызовом, нам предстоит интересная сессия. Нужно вывести шины в рабочее положение, поймать дельту их пиковой формы и собрать идеальный круг», – приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, в первой тренировке Перес стал четвёртым, его напарник Макс Ферстаппен – шестым. Во второй практике нидерландец занял первое место, мексиканец – седьмое, отстав от партнёра на 0,529 секунды.