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Ферстаппен рассказал, в чём «Ред Булл» уступает «Феррари» в Монако

Ферстаппен рассказал, в чём «Ред Булл» уступает «Феррари» в Монако
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Действующий чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги двух тренировок на Гран-при Монако.

«Вторая практика была гораздо лучше первой – машина стала намного конкурентоспособнее. По сравнению с «Феррари», мы всё ещё уступаем им в части прохождения поребриков и кочек. Это то, над чем завтра мы должны поработать, потому что они очень близко. «Астон Мартин» тоже хорош.

Нам нужно прибавить, чтобы остаться впереди них. Это был сложный день с хорошим концом», – приводит слова Ферстаппена портал GP Blog.

Напомним, в первой тренировке Макс занял шестое место, во второй – первое, оторвавшись от монегаска Шарля Леклера из «Феррари» на 0,065 секунды.

Квалификация Гран-при Монако пройдёт завтра, 27 мая, и начнётся в 17:00 мск.

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