Тото Вольф оценил эффективность обновлений «Мерседеса» после тренировок в Монако

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги двух практик на Гран-при Монако, рассказав об эффективности обновлений болида.
«По крайней мере, после обновлений машина ведёт себя не хуже, чем до них. Учитывая фактор Монако, это уже неплохо.
В целом прошедшие тренировки – один из первых случаев, когда болид ведёт себя не так, как мы бы хотели. Так или иначе, прогресс будет очевидным, с помощью новинок мы снимем две-три десятки с круга», – приводит слова Вольфа портал GP Blog.
В первой практике пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли третье и 15-е место соответственно, во второй – шестое и 12-е.
Напомним, к Гран-при Монако, который состоится в ближайшие выходные, «Мерседес» масштабно обновил болид, вернув традиционные боковые понтоны.
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