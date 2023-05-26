Тото Вольф оценил эффективность обновлений «Мерседеса» после тренировок в Монако

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги двух практик на Гран-при Монако, рассказав об эффективности обновлений болида.

«По крайней мере, после обновлений машина ведёт себя не хуже, чем до них. Учитывая фактор Монако, это уже неплохо.

В целом прошедшие тренировки – один из первых случаев, когда болид ведёт себя не так, как мы бы хотели. Так или иначе, прогресс будет очевидным, с помощью новинок мы снимем две-три десятки с круга», – приводит слова Вольфа портал GP Blog.

В первой практике пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли третье и 15-е место соответственно, во второй – шестое и 12-е.

Напомним, к Гран-при Монако, который состоится в ближайшие выходные, «Мерседес» масштабно обновил болид, вернув традиционные боковые понтоны.