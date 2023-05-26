«Мы почти забыли об обновлениях». Джордж Расселл подвёл итоги тренировок в Монако

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от первых двух практик на Гран-при Монако.
«Как мы говорили вчера, Монако – уникальная трасса. На самом деле, это не совсем то место, где можно как-либо оценивать обновления, это было ожидаемо перед стартом уикенда.
Мы почти забыли о новинках. Наша команда позаботится об этом на следующей гонке, сейчас наша цель – пытаться улучшать темп здесь.
Очевидно, квалификация – самая важная часть уикенда, и у нас есть определённые проблемы с ней по ходу этого сезона.
Мы гораздо лучше показываем себя в воскресенье во время гонок, если посмотреть на последние полтора года. Нам нужно разобраться с некоторыми вещами в предстоящую ночь.
Определённо, есть несколько положительных моментов по итогам практик. Очевидно, мы улучшились после первой тренировки. Гоняться в Монако всегда трудно», – приводит слова Расселла портал Crash.
Напомним, Джордж завершил первую практику на 15-м месте, вторую – на 12-м.
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