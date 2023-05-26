Фернандо Алонсо считает себя кандидатом на поул в Монако

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги двух тренировок на Гран-при Монако.

«Мы проехали достаточно кругов, чтобы быть уверенными в машине. Это очень важно здесь – поймать ритм уикенда.

Машина вела себя хорошо, ею было легко управлять, что ты всегда ожидаешь на таких трассах, поэтому я счастлив. Болид вёл себя хорошо на протяжении всего сезона, поэтому я уверенно подошёл к уикенду.

Мы продолжим работать над машиной сегодня. Победа в квалификации? Посмотрим! Думаю, завтра будет многое решаться. Но мы одни из кандидатов», – приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.

Напомним, в первой практике Алонсо занял второе место, в последней пятничной тренировке он был классифицирован четвёртым.