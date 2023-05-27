«Мерседес» и «Альфа Таури» получили штраф по итогам второй практики в Монако

Команды «Мерседес» и «Альфа Таури» были оштрафованы стюардами Формулы-1 после второй тренировки на Гран-при Монако, сообщает портал RacingNews365.
Обе команды получили наказание за превышение скорости на пит-лейне, которая из-за особенной трассы составляет 60 км/ч, а не 80 км/ч, как на обычных автодромах.
«Мерседес» наказали штрафом в размере € 100 – Джордж Расселл ехал по пит-лейну со скоростью 60,2 км/ч, что на 0,2 км/ч выше разрешённой.
С «Альфа Таури» взыскали € 1000, так как Юки Цунода двигался в ограничительной зоне со скоростью 76,2 км/ч – на 16,2 км/ч выше предельной. Это произошло из-за того, что Цунода получил прокол шины перед последним поворотом трассы и не успел снизить скорость перед заездом на пит-лейн.
Сегодня, 27 мая, состоится квалификация Гран-при Монако. Она начнётся в 17:00 мск.
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