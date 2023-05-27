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Джордж Расселл: мне без разницы, останется ли Хэмилтон в «Мерседесе» или нет

Джордж Расселл: мне без разницы, останется ли Хэмилтон в «Мерседесе» или нет
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своём отношении к возможному уходу его партнёра по команде Льюиса Хэмилтона по окончанию нынешнего сезона.

«Мне без разницы, останется ли Хэмилтон в «Мерседесе» или нет, потому что я верю, что могу быть лучше всех», — приводит слова Расселла Mirror.

Действующий контракт британского пилота с «Мерседесом» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что «Феррари» готова предложить Хэмилтону внушительный контракт на сумму $ 50 млн. Соглашение Шарля Леклера с «Феррари» действует до конца 2024 года.

Сам Льюис отметил, что никаких разговоров с «Феррари» не ведёт: «Откуда возникли слухи про «Феррари»? Весьма вероятно, кому-то из журналистов стало скучно из-за отмены гонки в Имоле, и он решил про это написать».

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