В «Феррари» оценили шансы команды сократить отставание от лидеров на ГП Монако

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекис прокомментировал итоги пятничных тренировок на Гран-при Монако и оценил шансы команды приблизиться к лидерам.

«В первую очередь, начался очень длинный уикенд. Но Гран-при Монако — это шанс для «Феррари»м потому что на других трассах, как мы убедились в начале сезона, мы пока не можем бороться за победы. Здесь у нас больше шансов на то, чтобы сократить отставание от лидеров. Но не могу сказать, достаточно ли этого прогресса, чтобы бороться за победу.

Что касается Леклера, то он талантливый гонщик от природы. И такие пилоты, как правило, лучше справляются с трудностями на трассах городского типа. Тут нужно выступать на пределе и не выходить за грань, иначе окажешься в стене. Так что важно и не перестараться», — цитирует Мекиса Speedweek.