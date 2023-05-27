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Леклер отреагировал на мнение, что он допускает слишком много ошибок

Леклер отреагировал на мнение, что он допускает слишком много ошибок
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы выиграть поул на Гран-при Монако в третий раз подряд, но отметил, что приоритетная цель для него — победа в гонке. Гонщик также высказался о критике за ошибки в предыдущих этапах.

«В Баку меня называли героем за выигранный поул, а потом нулём, когда я оказался в стене на другом этапе. Я всегда честен с собой и не боюсь признавать, когда зашёл далеко. В квалификации в Майами я зашёл далеко. Квалификации — это моя сильная сторона. Иногда я могу перегнуть, но это то, что делает меня очень быстрым в субботу. Я знаю, что нужно выкладываться на полную, чтобы завоевать поул. Помимо прошлой квалификации, думаю, было мало других заездов, когда я допускал ошибки.

Выиграть третий поул в Монако подряд, как Ники Лауда и Айртон Сенна? Это было бы потрясающе, но я почти уверен, что они, выиграв три поула, выиграли и две-три гонки, чего у меня нет. Так что приоритет — победа в воскресенье. Если завоюем поул, то это будет лучший шанс на победу в Монако, потому что обгонять здесь сложно», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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