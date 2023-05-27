Зафнауэр — о критике от главы «Альпин»: понимаю план действий, остальное — лишнее давление

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о своей работе и ответил на критику исполнительного директора Лоран Росси.

«Я здесь уже год. В первые шесть-восемь месяцев я изучал команду, структуру, то как всё работает, отмечал хорошие моменты и плохие. Я это всё понимаю, занимаюсь этим уже 25 лет на высоком уровне. И я знаю, как это поднять команду с последнего места на четвёртое, или на второе, будучи середняком. Так что у меня есть понимание плана действий, всё остальное — лишнее давление.

Это Формула-1, если не побеждаем, то оказываем давление на себя же. И так со всеми. В «Альпин» структура немного отличается от того, к чему я привык в прошлом. Чтобы добиться успеха, нам нужно собрать всё воедино и мы над этим работаем», — приводит слова Зафнауэра Crash.net.