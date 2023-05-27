Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зафнауэр — о критике от главы «Альпин»: понимаю план действий, остальное — лишнее давление

Зафнауэр — о критике от главы «Альпин»: понимаю план действий, остальное — лишнее давление
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о своей работе и ответил на критику исполнительного директора Лоран Росси.

«Я здесь уже год. В первые шесть-восемь месяцев я изучал команду, структуру, то как всё работает, отмечал хорошие моменты и плохие. Я это всё понимаю, занимаюсь этим уже 25 лет на высоком уровне. И я знаю, как это поднять команду с последнего места на четвёртое, или на второе, будучи середняком. Так что у меня есть понимание плана действий, всё остальное — лишнее давление.

Это Формула-1, если не побеждаем, то оказываем давление на себя же. И так со всеми. В «Альпин» структура немного отличается от того, к чему я привык в прошлом. Чтобы добиться успеха, нам нужно собрать всё воедино и мы над этим работаем», — приводит слова Зафнауэра Crash.net.

Материалы по теме
Зафнауэр — о своей роли в прогрессе «Астон Мартин»: кто подписал Фэллоуза и Бландена?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023