Зафнауэр — о критике от главы «Альпин»: понимаю план действий, остальное — лишнее давление

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о своей работе и ответил на критику исполнительного директора Лоран Росси.
«Я здесь уже год. В первые шесть-восемь месяцев я изучал команду, структуру, то как всё работает, отмечал хорошие моменты и плохие. Я это всё понимаю, занимаюсь этим уже 25 лет на высоком уровне. И я знаю, как это поднять команду с последнего места на четвёртое, или на второе, будучи середняком. Так что у меня есть понимание плана действий, всё остальное — лишнее давление.
Это Формула-1, если не побеждаем, то оказываем давление на себя же. И так со всеми. В «Альпин» структура немного отличается от того, к чему я привык в прошлом. Чтобы добиться успеха, нам нужно собрать всё воедино и мы над этим работаем», — приводит слова Зафнауэра Crash.net.
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