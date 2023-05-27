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Марти выиграл спринтерскую гонку Ф-3 в Монако, Бортолето — 6-й, Бедрин — 15-й

Марти выиграл спринтерскую гонку Ф-3 в Монако, Бортолето — 6-й, Бедрин — 15-й
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В Монако завершилась спринтерская гонка этапа Формулы-3 в Монако. Победу по итогам заезда одержал испанский гонщик «Кампос Рейсинг» Пепе Марти, вторым финишировал Леонардо Форнароли. Замкнул тройку лучших швейцарец Грегуар Соси.

Действующий лидер общего зачёта Габриэль Бортолето показал шестой результат, а российский гонщик Никита Бедрин — 15-й. Между россиянином и Николой Цоловым случился контакт в борьбе за 14-е место, но судьи, рассмотрев эпизод, не увидели нарушения.

Формула-3. Спринт. Гран-при Монако:

1. Пепе Марти («Кампос Рейсинг»)
2. Леонардо Форнароли («Трайдент») +8,1.
3. Грегуар Соси («АРТ Гран-при») +8,8.
4. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +9,3.
5. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт») +11,5.
6. Габриэль Бортолето («Трайдент») +13,6.
7. Себастьян Монтойя («Хайтек Пульс-Эйт») +13,9.
8. Люк Браунинг («Хайтек Пульс-Эйт») +14,5.
9. Кайо Коллет («Ван Амерсфорт Рейсинг») +15,9.
10. Пол Арон («Према Рейсинг») +17,9.
...
15. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +23,2.

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