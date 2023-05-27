В Формуле-1 внедрили графику, показывающую, как близко был гонщик к стене

В этот уикенд в Монако проходит очередной, шестой по счёту этап Формулы-1 в нынешнем сезоне — Гран-при Монако. Начиная с третьей тренировки Формула-1 использует новую графику, которая показывает, как близко гонщик был к стене.

Пример новой графики

Подобная графика будет использоваться и в телевизионных трансляциях.

После пяти этапов Формулы-1 лидером общего зачёта является действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 119 очков. Он на 14 баллов опережает своего напарника, Серхио Переса. Замыкает тройку лучших гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, набравший 75 очков.

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» с 224 баллами, на втором месте идёт «Астон Мартин», у которого 102 очка. Третья строчка у «Мерседеса», в активе немецкой команды 96 очков.