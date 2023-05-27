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Ферстаппен — лучший на третьей практике ГП Монако, Стролл — 3-й, Хэмилтон попал в аварию

Ферстаппен — лучший на третьей практике ГП Монако, Стролл — 3-й, Хэмилтон попал в аварию
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На городской трассе в Монте-Карло завершилась третья тренировка Гран-при Монако Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал действующий лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, вторым стал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл.

Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в квалификационной попытке попал в аварию, и сессия была остановлена красными флагами.

Стоит отметить, что Фернандо Алонсо не сумел проехать квалификационную попытку из-за ошибки в первом повороте и жёлтых флагов.

Формула-1. Гран-при Монако. Третья тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:12.776
2.Серхио Перес«Ред Булл»+0.073
3.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0.166
4.Карлос Сайнс«Феррари»+0.485
5.Ландо Норрис«Макларен»+0.620
6.Пьер Гасли«Альпин»+0.677
7.Шарль Леклер«Феррари»+0.699
8.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.710
9.Эстебан Окон«Альпин»+0.720
10.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0.745
11.Джордж Расселл«Мерседес»+0.814
12.Кевин Магнуссен«Хаас»+0.848
13.Нико Хюлькенберг«Хаас»+0.874
14.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0.921
15.Юки Цунода«Альфа Таури»+0.962
16.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+0.996
17.Логан Сарджент«Уильямс»+1.075
18.Александер Албон«Уильямс»+1.154
19.Оскар Пиастри«Макларен»+1.222
20.Ник де Врис«Альфа Таури»+1.411
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