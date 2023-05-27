Ферстаппен — лучший на третьей практике ГП Монако, Стролл — 3-й, Хэмилтон попал в аварию
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На городской трассе в Монте-Карло завершилась третья тренировка Гран-при Монако Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал действующий лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, вторым стал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл.
Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в квалификационной попытке попал в аварию, и сессия была остановлена красными флагами.
Стоит отметить, что Фернандо Алонсо не сумел проехать квалификационную попытку из-за ошибки в первом повороте и жёлтых флагов.
Формула-1. Гран-при Монако. Третья тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:12.776
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.073
|3.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0.166
|4.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.485
|5.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.620
|6.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+0.677
|7.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.699
|8.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.710
|9.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0.720
|10.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0.745
|11.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.814
|12.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+0.848
|13.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+0.874
|14.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0.921
|15.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+0.962
|16.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+0.996
|17.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1.075
|18.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.154
|19.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+1.222
|20.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+1.411
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