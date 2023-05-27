Ферстаппен — лучший на третьей практике ГП Монако, Стролл — 3-й, Хэмилтон попал в аварию

На городской трассе в Монте-Карло завершилась третья тренировка Гран-при Монако Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал действующий лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, вторым стал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл.

Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в квалификационной попытке попал в аварию, и сессия была остановлена красными флагами.

Стоит отметить, что Фернандо Алонсо не сумел проехать квалификационную попытку из-за ошибки в первом повороте и жёлтых флагов.

Формула-1. Гран-при Монако. Третья тренировка: