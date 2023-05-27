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Ферстаппен завоевал поул Гран-при Монако, Алонсо – второй, Окон – четвёртый

Ферстаппен завоевал поул Гран-при Монако, Алонсо – второй, Окон – четвёртый
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В Монте-Карло (Монако) завершилась квалификация Гран-при Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», замкнул тройку лидеров Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:11.365
2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.084
3. Шарль Леклер «Феррари» +0.106
4. Эстебан Окон «Альпин» +0.188
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.265
6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.360
7. Пьер Гасли «Альпин» +0.568
8. Джордж Расселл «Мерседес» +0.599
9. Юки Цунода «Альфа Таури» +0.717
10. Ландо Норрис «Макларен» +0.889
11. Оскар Пиастри «Макларен» +1.030
12. Ник де Врис «Альфа Таури» +1.063
13. Александер Албон «Уильямс» +1.162
14. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.258
15. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1.260
16. Логан Сарджент «Уильямс» +1.748
17. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.905
18. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1.914
19. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +2.158
20. Серхио Перес «Ред Булл» +2.485

Формула-1 2023. Этап 7, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
27 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:11.365
2
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.084
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.106
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