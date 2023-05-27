Ферстаппен завоевал поул Гран-при Монако, Алонсо – второй, Окон – четвёртый

В Монте-Карло (Монако) завершилась квалификация Гран-при Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», замкнул тройку лидеров Шарль Леклер из «Феррари».
Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:11.365
2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.084
3. Шарль Леклер «Феррари» +0.106
4. Эстебан Окон «Альпин» +0.188
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.265
6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.360
7. Пьер Гасли «Альпин» +0.568
8. Джордж Расселл «Мерседес» +0.599
9. Юки Цунода «Альфа Таури» +0.717
10. Ландо Норрис «Макларен» +0.889
11. Оскар Пиастри «Макларен» +1.030
12. Ник де Врис «Альфа Таури» +1.063
13. Александер Албон «Уильямс» +1.162
14. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.258
15. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1.260
16. Логан Сарджент «Уильямс» +1.748
17. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.905
18. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1.914
19. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +2.158
20. Серхио Перес «Ред Булл» +2.485
- 27 мая 2023
-
18:16
-
17:16
-
16:17
-
15:38
-
14:45
-
14:36
-
14:24
-
13:42
-
12:52
-
12:15
-
11:47
-
10:46
-
09:45
-
09:00
-
05:55
-
00:56
-
00:04
- 26 мая 2023
-
23:42
-
23:03
-
22:44
-
22:31
-
22:14
-
21:47
-
21:31
-
21:10
-
20:47
-
20:26
-
20:06
-
19:49
-
19:15
-
18:51
-
18:45
-
18:31
-
18:13
-
17:53