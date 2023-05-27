Ферстаппен завоевал поул Гран-при Монако, Алонсо – второй, Окон – четвёртый

В Монте-Карло (Монако) завершилась квалификация Гран-при Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», замкнул тройку лидеров Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:11.365

2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.084

3. Шарль Леклер «Феррари» +0.106

4. Эстебан Окон «Альпин» +0.188

5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.265

6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.360

7. Пьер Гасли «Альпин» +0.568

8. Джордж Расселл «Мерседес» +0.599

9. Юки Цунода «Альфа Таури» +0.717

10. Ландо Норрис «Макларен» +0.889

11. Оскар Пиастри «Макларен» +1.030

12. Ник де Врис «Альфа Таури» +1.063

13. Александер Албон «Уильямс» +1.162

14. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.258

15. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1.260

16. Логан Сарджент «Уильямс» +1.748

17. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.905

18. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1.914

19. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +2.158

20. Серхио Перес «Ред Булл» +2.485