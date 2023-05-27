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Фото: Ферстаппен получил приз за победу в квалификации ГП Монако от Марии Шараповой

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, сегодня, 27 мая, одержавший победу в квалификации Гран-при Монако, получил специальное призовое колесо «Пирелли» от звёздной российской теннисистки, пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:11.365.

2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.084.

3. Шарль Леклер «Феррари» +0.106.

4. Эстебан Окон «Альпин» +0.188.

5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.265.

6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.360.

7. Пьер Гасли «Альпин» +0.568.

8. Джордж Расселл «Мерседес» +0.599.

9. Юки Цунода «Альфа Таури» +0.717.

10. Ландо Норрис «Макларен» +0.889.

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Гонка Гран-при Монако состоится завтра, 28 мая, начало – в 16:00 мск. Действующим победителем этапа является мексиканец Серхио Перес.