Леклер отреагировал на третье место в квалификации Гран-при Монако

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 27 мая, в Монте-Карло. Напомним, Леклер стал третьим.

«Я не удовлетворён третьим местом, но на фоне формы нашей машины, которая очень чувствительна к кочкам по сравнению с другими болидами, готов принять такой результат. В квалификации машина стала чуть живее, мне было проще, так что удалось занять третье место и оказаться совсем рядом с поулом. Так что я доволен, но, конечно, предпочёл бы стать первым.

Не знаю, какой будет прогноз погоды — возможно, будет дождь, и тогда всё возможно. Сделаем всё, что в наших силах, и посмотрим, где окажемся», – сказал Леклер после выступления.

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