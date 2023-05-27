«Не могу поверить в то, что я сделал». Перес отреагировал на свою аварию в квалификации

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал собственную аварию в квалификации Гран-при Монако Формулы-1.

«Просто невероятно. Не могу поверить в то, что я сделал. Ситуация стала для меня сюрпризом. Просто потерял контроль над задней частью машины, причём уже очень поздно в повороте. Это застало меня врасплох. Это не оправдание, я должен был отработать лучше.

Атака — это способ получить необходимое время на круге, но я просто перешёл грань. Я оказался в роли пассажира, не мог ничего сделать, потому что, повторюсь, это уже была поздняя стадия поворота. У меня не было ощущения, что я переатаковал, но была большая ошибка с моей стороны. Сильно извиняюсь перед командой.

Ты тратишь так много энергии, так много работаешь при подготовке, а потом просто всех разочаровываешь. Это несправедливо по отношению к моей команде. Я невероятно расстроен собой.

Знаю, что завтрашняя гонка, вероятно, преподнесёт мне невыполнимую задачу. Мы могли бы побороться сегодня за поул, но я не пилотировал на своём уровне. Завтра будет кошмар. Я ожидаю очень трудную гонку. При любой стратегии люди просто будут отвечать на твои действия и ты окажешься на той же позиции», — приводит слова Переса RacingNews365.