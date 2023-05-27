Льюис Хэмилтон взял вину на себя за неудачное изменение настроек

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Монако.
«Прогресс от первой практики ко второй и от второй к третьей был хорошим, но затем мы внесли изменения в третьей тренировке, ощущения от которых оказались не такими хорошими. На среднем секторе мы поехали быстрее, но на первом и третьем — медленнее. В итоге с машиной было непросто, у меня были проблемы с тем, чтобы заставить шины работать — и так оказалось впервые за весь Гран-при. Мы знаем, почему так. Это я принял решение вопреки мнению всех остальных. Я пытался что-то отыграть, а в итоге, вероятно, сделал всё только сложнее.
Но в конце у меня был очень хороший круг. Думаю, он настолько быстр, насколько могла проехать наша машина. Может, в идеальном мире было реально скинуть ещё десятую. Я рад, что избежал стен и завершил попытку.
Определённо, есть ощущение, что всё идёт в верном направлении. Не думаю, что мы полностью оценим все новинки вроде боковых понтонов до Барселоны. А вот там мы увидим, что машина стала более живой», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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