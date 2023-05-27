Расселл объяснил, почему слабо провёл третий сегмент квалификации в Монако

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Монако. Британец проиграл ставшему шестым Льюису Хэмилтону две десятые секунды.

«В первых двух сегментах всё шло очень хорошо. Было ощущение, что я пилотирую очень хорошо, я хорошо чувствовал машину. Мы были так близки к «Феррари» и Фернандо. Я попробовал добиться большего, но в итоге, перестаравшись, поехал медленнее. Я перепилотировал и заплатил за это цену. Я расстроен. Но я бы точно так же критиковал себя, если бы стал четвёртым или пятым, но не попробовал выжать чуть больше. Ты всегда расстроен, когда знаешь, что был потенциал для большего.

Машина вела себя неплохо. Самое главное — это добиться работы шин в идеальном режиме. Если справишься, это может дать тебе три, четыре, пять десятых, особенно на составе С5. Вы видели, как ниоткуда появился Эстебан. Он проделал отличную работу, сделал всё как надо — а мы нет», — приводит слова Расселла Sky Sports.