Хэмилтон: я очень надеялся, что поул-позишен завоюет Алонсо

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что в конце квалификации Гран-при Монако болел за своего бывшего напарника Фернандо Алонсо, ставшего в итоге вторым.
«Я очень надеялся, что в конце поул-позишен завоюет Фернандо. Я видел, что он идёт первым, и думал: «О, как круто это было бы для него». Но «Ред Булл» оказался слишком быстр. И всё равно — вау! «Астон» сейчас почти на одном уровне с «Ред Булл». Это феноменальная работа. Так что я очень рад за «Астон» и надеюсь, что мы тоже скоро окажемся там», — приводит слова Хэмилтона The Race.
Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:11.365.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.084.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.106.
4. Эстебан Окон («Альпин») +0.188.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.265.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.360.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.568.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.599.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0.717.
10. Ландо Норрис («Макларен») +0.889.
Не прошли в третий сегмент:
11. Оскар Пиастри («Макларен») +1.030.
12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1.063.
13. Александер Албон («Уильямс») +1.162.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.258.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.260.
Не прошли во второй сегмент:
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.748.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.905.
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.914.
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.158.
20. Серхио Перес («Ред Булл») +2.485.
- 27 мая 2023
-
21:24
-
21:15
-
20:54
-
20:48
-
20:28
-
19:57
-
19:50
-
19:36
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:02
-
18:46
-
18:42
-
18:40
-
18:37
-
18:31
-
18:16
-
17:16
-
16:17
-
15:38
-
14:45
-
14:36
-
14:24
-
13:42
-
12:52
-
12:15
-
11:47
-
10:46
-
09:45
-
09:00
-
05:55
-
00:56
-
00:04
- 26 мая 2023
-
23:42