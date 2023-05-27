Хэмилтон: я очень надеялся, что поул-позишен завоюет Алонсо

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что в конце квалификации Гран-при Монако болел за своего бывшего напарника Фернандо Алонсо, ставшего в итоге вторым.

«Я очень надеялся, что в конце поул-позишен завоюет Фернандо. Я видел, что он идёт первым, и думал: «О, как круто это было бы для него». Но «Ред Булл» оказался слишком быстр. И всё равно — вау! «Астон» сейчас почти на одном уровне с «Ред Булл». Это феноменальная работа. Так что я очень рад за «Астон» и надеюсь, что мы тоже скоро окажемся там», — приводит слова Хэмилтона The Race.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:11.365.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.084.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.106.

4. Эстебан Окон («Альпин») +0.188.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.265.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.360.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.568.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.599.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0.717.

10. Ландо Норрис («Макларен») +0.889.

Не прошли в третий сегмент:

11. Оскар Пиастри («Макларен») +1.030.

12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1.063.

13. Александер Албон («Уильямс») +1.162.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.258.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.260.

Не прошли во второй сегмент:

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.748.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.905.

18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.914.

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.158.

20. Серхио Перес («Ред Булл») +2.485.