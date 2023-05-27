Сайнс объяснил, из-за чего недоволен концовкой квалификации Гран-при Монако

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Монако Формулы-1. С учётом штрафа своего напарника Шарля Леклера Сайнс должен начать гонку с четвёртой позиции.

«Если честно, я недоволен тем, как всё в итоге закончилось в третьем сегменте. На последнем быстром круге мне пришлось обгонять три медленные машины — далеко от идеальной ситуации, особенно когда всё так плотно. Я расстроен, потому что до этого момента нынешний уикенд был довольно позитивным.

Как бы то ни было, у нас все равно есть шанс хорошо выступить в завтрашней гонке. Так что нацеливаемся использовать наш хороший темп и стратегию, чтобы попробовать отыграть места", — приводит слова Сайнса его официальный сайт.