Судьи вынесли решение по нарушению Стролла, не заехавшего на взвешивание
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Стюарды Гран-при Монако Формулы-1 завершили расследование эпизода, произошедшего в квалификации. Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл не заехал на взвешивание перед боксами ФИА во время второго сегмента. Команда вовремя отреагировала на ситуацию: механики сразу же оттолкали болид Стролла обратно на весы.
Судьи решили, что Лэнс не заслуживает штрафа, так как команда правильно выполнила процедуру на случай пропуска взвешивания: механики не работали с болидом, прежде чем взвешивание всё же было произведено.
Таким образом, Стролл сохранил 14-е место по итогам квалификации Гран-при Монако. Напарник Лэнса по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо начнёт воскресную гонку вторым.
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