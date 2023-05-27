Судьи вынесли решение по нарушению Стролла, не заехавшего на взвешивание

Стюарды Гран-при Монако Формулы-1 завершили расследование эпизода, произошедшего в квалификации. Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл не заехал на взвешивание перед боксами ФИА во время второго сегмента. Команда вовремя отреагировала на ситуацию: механики сразу же оттолкали болид Стролла обратно на весы.

Судьи решили, что Лэнс не заслуживает штрафа, так как команда правильно выполнила процедуру на случай пропуска взвешивания: механики не работали с болидом, прежде чем взвешивание всё же было произведено.

Таким образом, Стролл сохранил 14-е место по итогам квалификации Гран-при Монако. Напарник Лэнса по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо начнёт воскресную гонку вторым.