«Цирк дю Солей». Вольф раскритиковал эвакуацию болида Хэмилтона после аварии на тренировке

Глава «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал эвакуацию болида семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона после аварии, прервавшей третью практику Гран-при Монако.

Напомним, Хэмилтон в квалификационной попытке попал в аварию, и сессия была остановлена красными флагами. Машина британца была эвакуирована краном, что не понравилось Вольфу, поскольку днище машины было выставлено на обозрение.

«Крановщик, вероятно, раньше работал в Цирке дю Солей. Не понимаю… Машина находилась на трассе, её можно было поставить на эвакуатор, однако вместо этого её показали всему миру, что, мягко говоря, было неоптимально для нас.

Машина Чеко также была поднята? Я этого не видел… Они все там из Цирка дю Солей. И кстати, не бейте стюардов. У меня нет проблем с Цирком дю Солей, и все пытаются делать свою работу, но я не хочу быть руководителем команды, который набрасывается на стюардов», – приводит слова Вольфа издание The Race.