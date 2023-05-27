Стартовая решётка Гран-при Монако Формулы-1

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Международная автомобильная федерация опубликовала предварительную стартовую решётку Гран-при Монако Формулы-1 с учётом штрафа пилота «Феррари» Шарля Леклера. Монегаск потеряет три позиции за блокировку в квалификации Ландо Норриса.

Формула-1. Гран-при Монако. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

3. Эстебан Окон («Альпин»).

4. Карлос Сайнс («Феррари»).

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

6. Шарль Леклер («Феррари»).

7. Пьер Гасли («Альпин»).

8. Джордж Расселл («Мерседес»).

9. Юки Цунода («Альфа Таури»).

10. Ландо Норрис («Макларен»).

11. Оскар Пиастри («Макларен»).

12. Ник де Врис («Альфа Таури»).

13. Александер Албон («Уильямс»).

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

16. Логан Сарджент («Уильямс»).

17. Кевин Магнуссен («Хаас»).

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

20. Серхио Перес («Ред Булл»).