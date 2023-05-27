Вольф заявил, что неверное решение о смене настроек принял не только Хэмилтон

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал решение изменить настройки машины Льюиса Хэмилтона перед квалификацией Гран-при Монако, которое в итоге не сработало.

«Льюис был быстр весь уикенд. Команда вместе с Льюисом решила принять смелое решение по настройкам, потому что мы думали, что можем «сыграть» впереди. Это не сработало. В итоге в квалификации Льюис оказался в роли отстающего. Машина не вела себя цельно, нам пришлось надеть третий комплект шин во втором сегменте. С учётом этого удалось хорошо отыграться.

Могла ли смена настроек стоить поула? Думаю, мы ими чуть подпортили начало круга. Мы считали, что важнее чуть ограничить сцепление на первом секторе, чтобы зато иметь его позднее. Однако это сделало поведение машины в первом повороте очень сложным. Борьба за поул — это громкое заявление, но если учитывать, где оказались Эстебан и Алонсо, мы, возможно, могли бы оказаться в одной-двух десятых. Но «если» не считается», — приводит слова Вольфа Racingnews365.