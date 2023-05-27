В «Ред Булл» сообщили, что у машины Переса может быть заменено шасси после аварии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал аварию Серхио Переса в первом сегменте квалификации Гран-при Монако, из-за которой мексиканец занял только 20-е место.

«К сожалению, ошибка была допущена слишком рано. Могу предположить, что он отвлёкся на «Альпин» справа, из-за чего недооценил первый поворот, так что он будет корить себя за это. Возможно, что нам придётся полностью заменить шасси в качестве меры предосторожности.

У Серхио незавидное положение. Макс стартовал последним несколько лет назад и добился лишь того, что вошёл в топ-10. Целью является набор очков, потому что, вероятно, будет всего один пит-стоп. Вас зажимает между машин, и вы не можете идти в своём темпе», – приводит слова Хорнера Racingnews365.