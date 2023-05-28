Марко — об аварии Переса: с такой машиной нельзя оставаться в первом сегменте квалификации

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал аварию Серхио Переса в первом сегменте квалификации Гран-при Монако, из-за которой мексиканец занял только 20-е место.

Напомним, заднее колесо машины Переса занесло в первом повороте, и он на высокой скорости ударился об отбойник, после чего его болид эвакуировали маршалы.

«С такой машиной вы не должны оставаться в первом сегменте [квалификации]. Глупая ошибка с его стороны. Возможно, он слишком много думал о борьбе за чемпионский титул», – приводит слова Марко Sky Sports.

Марко также отметил выступление Макса Ферстаппена, вырвавшего поул-позицию под занавес третьего сегмента.

«После того как Макс отстал от Алонсо на две десятых на своём последнем круге, мы решили, что уже ничего не получится. Но наша сила заключается в третьем секторе. Макс был на пределе и выжал из машины максимум».