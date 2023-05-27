Хорнер назвал быстрый круг Ферстаппена в Монако лучшим в его карьере, голландец ответил
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя выступление двукратного чемпиона мира и пилота команды Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Монако, заявил, что последний быстрый круг голландца стал лучшим в его карьере.
Напомним, Ферстаппен уступал две десятых звёздному испанцу Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» перед третьим сектором, однако смог вырвать победу, завоевав первую поул-позицию в Монте-Карло.
«Я в восторге от Макса. Вероятно, это был лучший быстрый круг в его карьере», – приводит слова Хорнера издание Crash.net.
Комментарий не прошёл мимо Ферстаппена, которого спросили о нём на пресс-конференции:
«Нет, я так не считаю. Но это было действительно хорошо. Я просто рад завоевать здесь свой первый поул».
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