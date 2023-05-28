Цунода: моё первое появление в третьем сегменте в Монако определённо было особенным

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода подвёл итоги квалификации Гран-при Монако, в которой он занял девятое место.
«Большие поздравления команде. В пятницу у нас было много проблем в обеих тренировках, но за ночь сделали большой шаг вперед. Я сразу же почувствовал позитивные изменения в третьей практике, и помимо этого мы смогли добиться дополнительной производительности для квалификации. Механиками и инженерами проделана огромная работа. Я сразу же почувствовал себя уверенно, особенно во время последней попытки в первом сегменте квалификации. С того момент я испытал большое удовольствие. Это было моё первое появление в третьем сегменте в Монако, и оно определённо было особенным. Я доволен своим выступлением, которое позволяет нам начать гонку в очковой зоне, поэтому я выложусь по полной и сделаю все возможное, чтобы завтра заработать очки», — приводит слова Цуноды пресс-релиз «Альфа Таури».
Гонка Гран-при Монако стартует 28 мая в 16:00 мск.
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