Тото Вольф: кто-то выдумал историю с переходом Хэмилтона в «Феррари»

Исполнительный директор автоспортивного подразделения Mercedes-Benz Тото Вольф предположил, что источник, сообщивший о возможном переходе звёздного гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари», имеет цель повлиять на контрактные переговоры со спортсменом.
«У нас было многолетнее правило: не общаться с другими гонщиками до тех пор, пока не примем решение о продлении контракта с нынешними. Так что я даже и не мог подозревать, что происходят какие-то сторонние обсуждения. Кто-то поместил эту историю в медиа, чтобы повлиять на контрактные переговоры. Но так не делается при переговорах. Контракт был составлен ещё в 2013 году, мы не меняли там никаких деталей, помимо дат и количества маркетинговых дней. Мы счастливы с Льюисом. У нас не было никаких проблем при переговорах», — приводит слова Вольфа Crash.net.
Контракт Хэмилтона заканчивается после нынешнего сезона.
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