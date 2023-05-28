В Монако в преддверии гонки на Гран-при ожидается гроза
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28 мая, в воскресенье, на городской трассе в Монте-Карло пройдёт гонка на Гран-при Монако.
По информации известного британского журналиста и аналитика Формулы-1 Уилла Бакстона, в Монако ночью прошёл дождь и в дневное время ожидается гроза, что может повлиять на гонку.
По информации издания De Telegraaf, ФИА ожидается дождя во время гонки с вероятностью 20%.
Напомним, в субботу лучшее время в квалификации показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, он стартует с поул-позиции. Второй результат показал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, но монегаск получил штраф в три позиции. Таким образом, с третьей позиции на стартовой решётке стартует Эстебан Окон.
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