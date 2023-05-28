Вести выиграл Гран-при Монако Формулы-2, Пуршер — второй, Хаугер — пятый

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На гоночной трассе в Монте-Карло завершилась основная гонка Гран-при Монако Формулы-2. По её итогам победителем стал гонщик «Премы» Фредерик Вести, вторым стал француз Тео Пуршер, замкнул тройку лучших Зейн Мэлоуни.

Деннис Хаугер финишировал на пятом месте.

Формула-2. Гран-при Монако. Гонка:

1. Фредерик Вести («Према Рейсинг»)

2. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +2,5.

3. Зейн Мэлоуни («Родин Карлин») +15,5.

4. Рихард Версхор («Ван Амерсфорт Рейсинг») +21,6.

5. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +22,3.

6. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +25,3.

7. Роман Станек («Трайдент») +27,3.

8. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +27,6.

9. Джек Кроуфорд («Хайтек Пульс-Эйт») +42,0.

10. Аюму Иваса («ДАМС») +44,3.