Главный гоночный инженер «Уильямса»: днище болида «Ред Булл» крайне изогнуто

Авария пилота «Ред Булл» Серхио Переса в первом сегменте квалификации Гран-при Монако позволила всем взглянуть на днище болида, который с прошлого сезона удивляет своей скоростью. Тем самым у конкурентов появилась возможность изучить дизайн днища. Тем не менее, главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон заявил, что по представленной фотографии сложно сделать вывод о запрятанном конструкционном секрете.

«На этом двумерном фото очень мешает освещение. Днище выглядит крайне изогнуто, поэтому сложно сделать какие-либо выводы. Я думаю, это не случайно. Именно так они и получают прижимную силу», — приводит слова Робсона RaceFans.

С введением новых технических регламентов болиды «Ред Булл» показывали отличный перформанс. Многие предполагают, что секрет эффективности кроется в дизайне днища.