Компания «Альфа Ромео» может стать титульным спонсором «Хааса» с 2024 года

Компания «Альфа Ромео» может стать новым титульным спонсором американской гоночной команды «Хаас» в 2024 году, сообщает Racingnews365.

По информации источника, представители «Альфа Ромео» уже провели переговоры с руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером в Монако. Изначально их встреча планировалась в Имоле. Ожидается, что стороны могут заключить двухлетнее соглашение, по которому «Хаас» будет получать $ 20 млн в год.

Напомним, в конце 2023 года истекает действующее соглашение «Альфа Ромео» с «Заубером», которое было заключено ещё в 2019-м.

С 2026 года партнёром «Заубера» станет «Ауди».

Сейчас титульным спонсором «Хааса» является Moneygram. Сделка была заключена незадолго до начала нынешнего сезона.