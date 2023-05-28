Компания «Альфа Ромео» может стать титульным спонсором «Хааса» с 2024 года
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Компания «Альфа Ромео» может стать новым титульным спонсором американской гоночной команды «Хаас» в 2024 году, сообщает Racingnews365.
По информации источника, представители «Альфа Ромео» уже провели переговоры с руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером в Монако. Изначально их встреча планировалась в Имоле. Ожидается, что стороны могут заключить двухлетнее соглашение, по которому «Хаас» будет получать $ 20 млн в год.
Напомним, в конце 2023 года истекает действующее соглашение «Альфа Ромео» с «Заубером», которое было заключено ещё в 2019-м.
С 2026 года партнёром «Заубера» станет «Ауди».
Сейчас титульным спонсором «Хааса» является Moneygram. Сделка была заключена незадолго до начала нынешнего сезона.
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